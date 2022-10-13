- "Спартак" в этом сезоне хорош. Но "Зенит" бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что "Зенит" станет чемпионом. Какой "Спартак"? Нет-нет. Да, у нас не получилось с "Факелом", но ничего страшного. Мы всё равно впереди всех. Да и в целом "Спартак" не конкурент "Зениту". Им еще рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно, - передает слова Боярского "СЭ".
После 12 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице с 25 набранными очками. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 5 очков. В текущем сезоне красно-белые и бело-голубые трижды встречались между собой к настоящему моменту: в матчах Суперкубка России и Российской премьер-лиги сильнее был "Зенит" (4:0 дома и 2:1 в гостях соответственно), в группе Кубка России домашнюю победу одержал "Спартак" (3:0).
Боярский: "Спартак" в этом сезоне хорош, но "Зениту" не конкурент, мы всё равно впереди всех
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение о перспективах чемпионской гонки в текущем сезоне.
Фото: Sportbox