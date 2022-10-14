"Считаю, что Борис оптимальная фигура. Он будет работать во благо клуба, а не во благо своего кармана. В принципе же, и Плутник мог его назначить. Цорн это даже подтверждал – говорил про должность координатора. Просто они боялись Борю. Он бы точно не участвовал в разграблении клуба", - цитирует Селюка "Матч ТВ".
"Локомотив" на прошлой неделе объявил об увольнении спортивного директора клуба Томаса Цорна. Это произошло после разгромного поражения красно-зеленых от "Сочи" в 12-м туре РПЛ (0:4).
Напомним, Борис Ротенберг в конце мая этого года завершил карьеру футболиста. Он находился в составе "Локомотива" с 2016 года. При этом свой последний матч защитник провел еще в сезоне 2018/19, пропустив остальное время из-за повреждения. Всего на счету Ротенберга 17 матчей в составе "Локомотива", в которых он не отличался результативными действиями.
Селюк: Плутник мог назначить Ротенберга в "Локомотив". Просто они боялись Борю. Он бы не участвовал в разграблении
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Бориса Ротенберга, рассказал, почему его клиент все еще не работает в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"