"Оренбург" несмотря на дубль Сычевого проиграл "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ (2:3). Для нападающего эти голы стали 8-м и 9-м в нынешнем сезоне.
Таким образом, Сычевой догнал в таблице бомбардиров Кристиана Нобоа из "Сочи" и Эдуарда Сперцяна из "Краснодара", но они провели на поле больше минут и больше мячей забили с одиннадцатиметровых. Поэтому форварда "Оренбурга" опережает только Квинси Промес, на счету которого 11 забитых мячей.
Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". В этом году ему исполнилось 26 лет.
Сычевой после дубля в ворота "Динамо" вышел на второе место в гонке бомбардиров РПЛ. Впереди только Промес
Нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой оформил дубль в ворота "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"