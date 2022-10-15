- Не повлияет ли психологически в худшую сторону на Худякова, который выглядит перспективнее, то, что он остался в запасе, а команда победила? Сейчас мы в первую очередь должны думать не о перспективах Худякова, а как команде выправить положение, - передает слова Федорова пресс-служба "Локомотива".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Локомотив" завершился победой "железнодорожников" со счетом 1:0, единственный гол в этой встрече забил на 48 минуте опорный полузащитник Артем Карпукас. Временно исполняющий обязанности главного тренера красно-зеленых Андрей Федоров вместо бывшего основным вратарем команды с начала сезона 18-летнего Даниила Худякова выпустил в основном составе 36-летнего Гильерме, для которого этот матч стал первым в нынешнем чемпионате России - ранее в текущем сезоне он сыграл 1 матч на Кубок России, где пропустил 1 гол.
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Федоров: сейчас мы в первую очередь должны думать не о перспективах Худякова, а как "Локомотиву" выправить положение
И.о. главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров прокомментировал свой выбор голкипера на победный матч 13 тура РПЛ против "Торпедо".
Фото: ФК "Локомотив"