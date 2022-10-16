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Мележиков: движемся в сторону воссоздания "Спартака-2"

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о вероятности возрождения второй команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Возрождение "Спартака-2"? Работаем над этим… Основное — определиться с тем, как заполнить вакуум между переходом из молодежного спорта во взрослый футбол… Движемся, скорее всего, в сторону воссоздания "Спартака-2". Окончательное решение примем где-то в марте", - цитирует функционера "СЭ".

Напомним, о закрытии второй команды "Спартака" стало известно минувшей весной.

"Спартак" в действующем сезоне Российской Премьер-лиги занимает второе место по итогам 13-ти туров. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 26 очков, а вчера сыграли вничью с ЦСКА. В рамках 14-го тура чемпионата красно-белым предстоит встретиться с "Химками".


Мележиков Спартак Спартак-2
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