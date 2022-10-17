– Нам не повезло в игре с "Локомотивом". Этот матч был очень важен для нас – дерби. Они забили и мы почти ничего не смогли создать, к сожалению. Талалаев – очень хороший тренер. Мы с ним провели всего лишь несколько тренировок, но он мне нравится. Уверен, с ним мы не вылетим из РПЛ. Мы сделаем все для этого. Надеюсь, уже в следующем матче мы заработаем первые очки, – приводит слова Шапича "РБ Спорт".
Андрей Талалаев был назначен главным тренером московского "Торпедо" 13 октября 2022 года. Президент клуба Илья Геркус сообщал, что контракт с новым тренером заключен на 2,5 года, с возможностью продления. До этого он работал в грозненском "Ахмате", откуда был уволен 11 сентября 2022 года. В первой игре под руководством нового главного тренера "Торпедо" дома уступила московскому "Локомотиву" (0:1). Единственный гол забил полузащитник "железнодорожников" Артём Карпукас. В следующем туре "Торпедо" сыграет на выезде с "Ахматом" – бывшим клубом Талалаева. Встреча состоится 23 октября, в 19:00 по московскому времени.
Игрок "Торпедо" Шапич: Талалаев – очень хороший тренер. Уверен, что с ним мы не вылетим из РПЛ
Защитник "Торпедо" Стефан Шапич оценил нового тренера "автозаводцев" Андрея Талалаева и прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:1).
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