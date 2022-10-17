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Гильерме: в "Локомотиве" уже идут изменения – руководство говорит о новом тренере

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме высказался о предстоящих изменениях в столичном коллективе.
Фото: ФК "Локомотив"
"У нас уже идут изменения. Руководство говорит, что будет новый тренер. Надеюсь, что с новым тренером и руководством "Локомотив" вернется туда, где должен быть. Как и вы, читаю новости. Но пока никто [из игроков] не знает", - цитирует голкипера красно-зеленых "Матч ТВ".

Напомним, в начале октября "Локомотив" объявил об отставках главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

После 13-ти туров Российской Премьер-лиги "железнодорожники" имеют в активе 12 очков и располагаются на 13-м месте – в зоне стыковых матчей. В рамках 14-го тура национального первенства москвичи 22 октября встретятся с "Динамо".


Локомотив Гильерме
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