– Не думаю, что все перерастет в какую-то проблему. Тем более, что абсолютно правильные были замены. Они прогнозировались. И Медина практически незаметный был, и Карраскаль потерял все, что возможно, – передает слова Газзаева "КП Спорт".
Атакующие полузащитники ЦСКА Хесус Медина и Хорхе Карраскаль были заменены на 65-й минуте матча со "Спартаком". Результативными действиями не отличились. Вместо них на поле вышли Иван Обляков и Никита Ермаков. Первый отдал результативную передачу на Федора Чалов, который сравнял счет, а второй чуть не получил красную карточку. После игры главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал недовольство игрой и поведением Медины и Карраскаля.
Валерий Газзаев: не думаю, что недовольство легионеров ЦСКА перерастет в какую-то проблему
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поведении и игре легионеров "армейцев" – Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.
Фото: "Матч ТВ"