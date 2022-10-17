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Валерий Газзаев: не думаю, что недовольство легионеров ЦСКА перерастет в какую-то проблему

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поведении и игре легионеров "армейцев" – Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.
Фото: "Матч ТВ"
– Не думаю, что все перерастет в какую-то проблему. Тем более, что абсолютно правильные были замены. Они прогнозировались. И Медина практически незаметный был, и Карраскаль потерял все, что возможно, – передает слова Газзаева "КП Спорт".

Атакующие полузащитники ЦСКА Хесус Медина и Хорхе Карраскаль были заменены на 65-й минуте матча со "Спартаком". Результативными действиями не отличились. Вместо них на поле вышли Иван Обляков и Никита Ермаков. Первый отдал результативную передачу на Федора Чалов, который сравнял счет, а второй чуть не получил красную карточку. После игры главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал недовольство игрой и поведением Медины и Карраскаля.


Газзаев ЦСКА Карраскаль Медина
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