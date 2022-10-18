Как сообщает источник, именно такое решение было принято на заседании экспертно-судейской комиссии РФС. Напомним, "Ростов" на своем поле уступил "Уралу" в матче 13-го тура РПЛ (1:2). Победу екатеринбуржцам принесли голы Ранджеловича и Влута. Единственный мяч в составе ростовчан забил Тугарев, реализовавший одиннадцатиметровый.
На 45-й минуте Сиссе столкнулся с Николаем Комличенко на 45-й минуте матча. Арбитр встречи Евгений Турбин отправился к монитору для просмотра видеоповтора и в итоге показал гвинейцу желтую карточку.
Источник: Sport24
Sport24: решение Турбина не удалять Сиссе в матче с "Ростовом" признано ошибочным
ЭСК РФС признала ошибкой неудаление полузащитника "Урала" Ибраимы Сиссе в матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Урал"