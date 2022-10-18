Лещук: Фернандес схватил Комличенко за футболку, чистый пенальти. Но бывает, что он падает от единственного касания

- Уже успел посмотреть момент с пенальти на Комличенко, там Фернандес действительно схватил за футболку. Чистый пенальти. Но бывают игры, когда Коля падает от единственного соприкосновения. Поэтому судьи и говорят, что не будут на нем моменты свистеть. Уже присмотрелись к нему и поняли, что не нужно за всё ставить, - передает слова Лещука "Чемпионат".
18 октября в рамках 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе С московское "Динамо" победило со счетом 3:1 "Ростов". Единственный гол желто-синих в матче был забит Дмитрием Полозом с пенальти за нарушение правил против нападающего Николая Комличенко, которого схватил руками за футболку защитник Роберто Фернандес. Ранее Комличенко рассказывал об обращенных к нему словах судей, что они не будут свистеть на нем некоторые моменты нарушений.
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Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказал мнение о том, почему арбитры пропускают спорные моменты с фолами против Николая Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"