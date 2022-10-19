"У нас нет трудностей — такая работа — удовольствие для нас. Ребята выполняют то, что мы просим. Пока это увеличивается с каждым днём. После "Локомотива" было разочарование, но мы сконцентрировались на плюсах, которые там были", — цитирует тренера "Чемпионат".
"Торпедо" сыграло под руководством Андрея Талалаева второй матч – до этого черно-белые потерпели поражение от "Локомотива" (0:1) в 13-м туре РПЛ, а сегодня переиграли с тем же счетом ЦСКА. Единственный гол встречи на свой счет записал Марио Чурич.
23 октября "Торпедо" в рамках 14-го тура Премьер-лиги встретится с "Ахматом".
Талалаев: у "Торпедо" нет трудностей, такая работа — удовольствие для нас
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев поделился мнением о победе над ЦСКА в кубковом матче (1:0).
Фото: РПЛ