Сегодня состоялось заседание комитета по конфликту Федотова с наставником "Спартака" Гильермо Абаскалем по ходу дерби в минувшие выходные.
По информации РБ Спорт, Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч РПЛ по итогам КДК. Кроме того, главный тренер ЦСКА дисквалифицирован на еще один матч условно. Таким образом, Федотов не сможет руководить армейцами со скамейки в матче 14 тура РПЛ против "Оренбурга". Эта игра состоится в воскресенье, 23 октября.
"Все сказано уже. Зачем было приезжать? Ну есть же очень умные люди. Не было никаких официальных заявлений, их достали из видео. Поэтому сюда и приехал. Кто сейчас тренировку проводит? Ждут меня", - цитирует Федотова Sport24.
ЦСКА в чемпионате России идет на 3 месте, набрав в 13 матчах 25 очков.
Федотов - о посещении заседания КДК: все сказано уже
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание КДК РФС.
Фото: ПФК ЦСКА