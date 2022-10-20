– Я специально посмотрел: в "Челси" такие футболисты в запасе сидят – с именами, игроки серьёзных сборных! Ну как Захарян там может играть в основном составе? Даже если придёт, наверняка отдадут в аренду. Пока он ещё не готов, ни ментально, ни физически, ни как футболист. В АПЛ совсем другой уровень, другая интенсивность, борьба, скорости, – передает слова Кечинова "Чемпионат".
Напомним, что полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян в летнее трансферное окно мог перейти в лондонское "Челси", но трансфер сорвался из-за сложностей с переводом денежных средств на счет англичан. В текущем сезоне Захарян принял участие в шестнадцати играх московского "Динамо", забил два мяча и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Арсена с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Кечинов: Захарян не готов к "Челси" ни ментально, ни физически
Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о сорвавшемся переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"