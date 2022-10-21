"То есть к сезону-2016/17 собрали боеспособный коллектив. Я прекрасно понимал, что чемпионат выиграем либо мы, либо "Зенит". И это произошло — но уже без меня. После АЕК случилось то, что случилось", - цитирует Аленичева "СЭ".
Напомним, Дмитрий Аленичева работал в "Спартаке" с 2015 по 2016 годы. В его дебютный сезон "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Аленичев продолжил работу с командой, но на старте нового сезона проиграл кипрскому АЕКу и вылетел из Лиги Европы. После этого Аленичев был уволен и его сменил Массимо Каррера, с которым команда в итоге завоевала чемпионский титул.
Аленичев: в чемпионский сезон "Спартака" понимал, что выиграем либо мы, либо "Зенит". Это произошло, но уже без меня
Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что ожидал борьбы за чемпионство в сезоне 2016/17.
Фото: ФК "Енисей"