"Честно, я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается. Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну, и что? Я считаю, он не должен был играть", - цитирует Аршавина "КП".
Напомним, ранее стало известно, что Клаудиньо и Малком могут получить российские паспорта. После этого через несколько лет они, возможно, получат возможность выступать за сборную России. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что эта возможность рассматривается.
Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета прошлого года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 44 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. На счету Малкома, который перебрался в клуб на два года раньше, сейчас 26+22 за 92 матча в составе "Зенита".
Аршавин - о возможной натурализации Клаудиньо и Малкома: я против. За Россию должны играть россияне, а не бразильцы
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин выступил против натурализации полузащитников петербуржцев Клаудиньо и Малкома.
Фото: РПЛ