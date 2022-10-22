"Понятное дело, что я сильно расстроился. Очень обидно за молодых ребят, которые находятся в молодёжной команде, потому что "Спартак-2" был ступенью для попадания в основной состав. Там можно было окрепнуть и заявить о себе на мужском уровне", - цитирует Оганесяна "Metaratings".
Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды в конце предыдущего сезона. Решение объяснялось финансовыми трудностями красно-белых. На момент закрытия "Спартак-2" выступал в Первой лиге. Он финишировал на девятом месте в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что после смены руководства "Спартак" рассматривает возможность возрождения второй команды. Эту информацию подтверждал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
Оганесян: сильно расстроился закрытию "Спартака-2". Он был ступенью для попадания в основу
Полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян, арендованный из "Спартака", рассказал, как отреагировал на закрытие "Спартака-2".
Фото: ФК "Спартак"