"У нас был уже такой футболист – Агаларов из "Уфы" лучший бомбардир РПЛ. А мы сейчас говорим о том, что Сычевой – звезда, ему нужно в "Ман Сити". Если был бы игроком с хорошими задатками, давно бы играл в РПЛ. В "Зените" или "Спартаке", - цитирует Колоскова Metaratings.
Сычевой забил 11 мячей в 12-ти матчах действующего чемпионата России. Сегодня он оформил дубль в ворота ЦСКА. Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что на игрока есть интерес со стороны других команд и оренбуржцы готовы рассмотреть предложения.
"Оренбург" набрал 19 очков по итогам 14-ти туров Российской Премьер-лиги и остался на девятой строчке в таблице национального первенства.
Колосков – о Сычевом: был уже Агаларов – а мы говорим, что Владимиру нужно в "Ман Сити"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о перспективах форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: "СЭ"