"Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький. Не хватает атмосферы? Мне не хватает Ибрагимовича. Ты же спросил, кого бы я пригласил", - цитирует Кухарчука "СЭ".
"Химки" по итогам 14-ти туров Российской Премьер-лиги остаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона. В активе подопечных Спартака Гогниева 9 очков.
В рамках 15-го тура химчане в гостях сыграют с "Динамо". Матч пройдет 29 октября и начнется в 14:00 мск.
Кухарчук: для атмосферы пригласил бы в "Химки" Ибрагимовича, он старенький
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук после поражения от "Спартака" (0:5) поделился мнением, кого бы пригласил в подмосковную команду.
Фото: ФК "Химки"