- Не удивлен, что "Спартак" разгромил "Химки". Играл один из лидеров против аутсайдера. Может ли после такого матча Глушаков вернуться в "Спартак"? Не мое дело комментировать игроков, но сейчас Денис Глушаков - это не уровень красно-белых, - передает слова Рианчо Sport24.
Матч 14 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Химки" завершился со счетом 5:0 в пользу красно-белых. Выступающий за подмосковный клуб 35-летний экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков провел на поле весь матч и отметился в протоколе желтой карточкой. В текущем сезоне на счету Глушакова 17 матчей за "Химки" во всех турнирах, 1 гол и 1 результативный пас.
Рианчо: Глушаков сейчас - не уровень "Спартака"
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо дал комментарий по итогам разгромной победы красно-белых над "Химками" в матче 14 тура РПЛ (5:0).
Фото: РПЛ