"Почему я ушел из "Краснодара": я увидел, что команда себя изжила. Я понимал, что мы не можем добиться прогресса этим составом, нужны кардинальные изменения. Но я не видел, что это планируют делать. Поэтому поблагодарил и ушел", - приводит слова Мусаева Sports.ru.
Напомним, Мурад Мусаев возглавлял "Краснодар" с 2018 по 2021 годы. До этого специалист много лет работал в системе клуба. После ухода из "Краснодара" Мусаев возглавил азербайджанский "Сабах". После 28 туров "Сабах" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азебрайджана. В активе команды 41 набранное очко, она отстает от "Карабаха" на 28 очков.
Мусаев - об уходе из "Краснодара": увидел, что команда себя изжила. Поэтому поблагодарил и ушел
Главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев объяснил, почему ушел из "Краснодара" и покинул Россию.
Фото: ФК "Краснодар"