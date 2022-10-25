– Судя по состоянию нашего футбола на сегодня, "Зенит" и "Реал Мадрид" – две одинаковые команды, обе доминируют. Наш чемпион России сильнее оппонентов по качеству игры, игрокам, трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга – зачем им это? А у других команд уезжают, им приходиться искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам. "Зенит" громит и будет громить другие российские клубы, потому что он сильнее! Команда Семака все время будет завоевывать золотые медали, пока нас не вернут в еврокубки, – цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
По итогам четырнадцати сыгранных туров "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за четырнадцать матчей 36 очков. Ближайший преследователь – "Спартак", отстающий на семь баллов. У ЦСКА и "Ростова", располагающихся на третьем и четвертом местах, по 26 набранных очков. Вчера, в рамках четырнадцатого тура РПЛ, команда из Санкт-Петербурга дома разгромила "Сочи" со счетом 7:0. По итогам предыдущего сезона сочинский клуб занял второе место в РПЛ, но летом команду покинул ее главный тренер Владимир Федотов, который сейчас работает с ЦСКА. Прямо сейчас "Сочи" занимает восьмое место в турнирной таблице и проигрывает в трех матчах подряд – до "Зенита" уступили "Крыльям Советов" в РПЛ и "Уралу" в Кубке России.
Анзор Кавазашвили: "Зенит" и "Реал Мадрид" – две одинаковые команды
Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал нынешний уровень "Зенита", сравнив его с мадридским "Реалом".
Фото: ФК "Зенит"