– Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. А еще конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес, Соболев и многими другими. Конечно, это приятно. И это сказка. И все это благодаря Богу. Он мне дал такую возможность проявить себя в РПЛ, – цитирует Сычевого "СЭ".
Владимир Сычевой перешел в футбольный клуб "Оренбург" летом 2021 года из омского "Иртыша", до которого выступал за "Крымтеплицу" и "КФУ Симферополь". По итогам четырнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги Владимир является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Сычевой, Промес и Малком имеют на совсем счету по одиннадцать забитых мячей. "Оренбург" идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В предыдущем туре Сычевой дважды забил в ворота ЦСКА, матч закончился вничью (2:2).
Сычевой: я жил на 20 тысяч в месяц, а сейчас конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес и Соболев. Это сказка
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой рассказал о своем пути перед играми за "Оренбург" в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Оренбург"