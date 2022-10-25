– На что "Оренбург" с такой игрой может замахнуться в РПЛ? Хочется, чтобы зрители запомнили эту играющую команду. Мы все для этого делаем. Не ставим "автобус". Всем нравится наш футбол, не собираемся отходить от принципов. А какое место? Находимся в серединке. Значит, все уже неплохо, но надо работать дальше. Может, и выше окажемся, – приводит слова Сычевого "СЭ".
"Оренбург" минувшим летом поднялся в Российскую премьер-лигу из Футбольной национальной лиги. В стыковых матчах они сразились с футбольным клубом "Уфа" и добились победы по итогам двух встреч. Команду тренирует Марцел Личка, в ее составе прямо сейчас играет один из лучших бомбардиров лиги Владимир Сычевой, забивший одиннадцать мячей к пятнадцатому туру. Столько же у Квинси Промеса и Малкома. "Оренбург" идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре они дома сыграли вничью с ЦСКА (2:2).
Сычевой – об "Оренбурге": хочется, чтобы зрители запомнили эту играющую команду. Мы все для этого делаем
Нападающий футбольного клуба "Оренбург" Владимир Сычевой поделился амбициями и целями команды на сезон.
Фото: ФК "Оренбург"