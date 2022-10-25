– Сычевой – молодец, у него здорово получается реализовывать моменты. Самое главное, чтобы он не остановился и продолжал забивать. Хочется, чтобы Сычевой не допустил ошибку с переходом в другую команду, как это было с прошлогодним бомбардиром. Ему не нужно повторять этот путь. Переход в топ?клуб? Рано еще говорить об этом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым, – цитирует Булыкина "РБ Спорт".
По итогам четырнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги Владимир Сычевой делит первое место в списке бомбардиров с полузащитниками "Спартака" и "Зенита" – Квинси Промесом и Малкомом. У всех на данный момент по одиннадцать забитых мячей. В предыдущем туре форвард "Оренбурга" отметился дублем в ворота ЦСКА, Малком дважды забил "Сочи", а Промес пропускал матч с "Химками" из-за перебора желтых карточек. Гамид Агаларов, став лучшим бомбардиром по итогам предыдущего сезона РПЛ, летом перешел из "Уфы" в "Ахмат" и сейчас крайне редко появляется на футбольном поле – 522 минуты за 11 матчей. На данный момент у Агаларова по одному голу в РПЛ и Кубке России.
Булыкин – о переходе Сычевого в топ-клуб: рано еще говорить об этом. У нас же есть свежий пример с Агаларовым
Экс?форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого.
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