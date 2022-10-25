– Будет ли Талалаев готов к матчу со "Спартаком"? Думаю, да, — заявили в пресс?службе "Торпедо".
Напомним, что Андрей Талалаев не отправился вместе с командой в Грозный на матч предыдущего тура с "Ахматом". Изначально сообщалось, что это связано с недопониманием между ним и руководством грозненского клуба. Андрей Викторович был уволен из "Ахмата" в сентябре 2022 года. Но потом в клубе сообщили, что Талалаев не полетел в Грозный по состоянию здоровья. "Торпедо" сыграет со "Спартаком" в гостях, их встреча пройдет 30 октября, в воскресенье.
"Матч ТВ": Талалаев будет руководить "Торпедо" в игре со "Спартаком"
В пресс-службе "Торпедо" сообщили о состоянии главного тренера команды Андрея Талалаева и его присутствии на ближайшем матче с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Торпедо"