– У Цорна есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию. Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине, – приводит слова Давидса "РБ Спорт".
Напомним, что 8 октября, сразу после окончания матча двенадцатого тура РПЛ "Сочи" – "Локомотив", закончившего разгромным поражением "железнодорожников" со счетом 0:4, клуб объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. До "Локомотива" Томас Цорн исполнительным директором в московском "Спартаке" – в период с мая 2019 года по июль 2020 года. Томасу прямо сейчас находится в возрасте тридцати пяти лет.
Бывший тренер "Локомотива" Фадлу Давидс: Цорн способен стать топовым менеджером или директором в Европе
Бывший тренер "Локомотива" Фадлу Давидс высоко оценил потенциал Томаса Цорна как футбольного менеджера.
Фото: "Советский спорт"