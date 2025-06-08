"Ваня очень доволен и счастлив своим положением в "Зените". Он просто надеется, что в следующем сезоне с клубом выиграет чемпионский титул РПЛ", - цитирует Ратковицу Metaratings.
В прошлом сезоне Ваня Дркушич провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 25-летнего защитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы шесть раз кряду завоевывали титул РПЛ.
Агент Дркушича: Ваня надеется стать чемпионом с "Зенитом" в следующем сезоне
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, рассказал о настрое своего клиента на следующий сезон.
Фото: ФК "Зенит"