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Агент Дркушича: Ваня надеется стать чемпионом с "Зенитом" в следующем сезоне

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, рассказал о настрое своего клиента на следующий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
"Ваня очень доволен и счастлив своим положением в "Зените". Он просто надеется, что в следующем сезоне с клубом выиграет чемпионский титул РПЛ", - цитирует Ратковицу Metaratings.

В прошлом сезоне Ваня Дркушич провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 25-летнего защитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы шесть раз кряду завоевывали титул РПЛ.

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