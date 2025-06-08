"Лучший тренер сезона для меня очевиден — Мурад Мусаев. Я не раз говорил, что за всю свою продолжительную карьеру я редко встречал такие интересные тренировки, как у него. Люди, которые сейчас продолжат его критиковать, будут выглядеть просто смешно", - цитирует Мамаева Sport24.
Павел Мамаев выступал за "Краснодар" с 2013 по 2019 год. Также он был игроком московского "Торпедо", ЦСКА, "Ростова" и подмосковных "Химок".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, обогнав петербургский "Зенит" в турнирной таблице на один балл. Напомним, что на протяжении шести лет кряду бессменным чемпионом России являлась команда Сергея Семака, в мае петербургский клуб отпраздновал сто лет со дня основания "Зенита".
Мамаев: люди, которые продолжат критиковать Мусаева, будут выглядеть смешно
Бывший игрок сборной России Павел Мамаев назвал лучшего тренера РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"