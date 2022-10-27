"Это была неприятная травма из-за того, что она очень непривычная для футболиста… Скажу, что после травмы сильно поменялось мировоззрение, стал больше ценить некоторые вещи, трепетнее относиться к мелочам. Во многом из-за этого оперативно набрал хорошую форму", - цитирует футболиста Metaratings.
Напомним, летом у Пиняева диагностировали пневмоторакс. Из-за этого 17-летний хавбек пропустил полтора месяца и вернулся на поле в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги против ЦСКА.
Пиняев сыграл 8 матчей текущего чемпионата страны и записал на свой счет 2 гола. "Крылья" по итогам 14-ти туров располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
Пиняев – о травме: это было очень неприятно, после нее сильно поменялось мировоззрение
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился мнением о полученной травме в начале нынешнего сезона.
Фото: ПФК "Крылья Советов"