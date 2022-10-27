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Хиддинк - о Павлюченко: долгая же карьера у него выдалась!

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал завершение карьеры 40-летнего нападающего Романа Павлюченко.
Фото: AFP
- Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко! Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению, - передает слова Хиддинка "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что 40-летний российский нападающий Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры действующего игрока. По ходу карьеры Роман выступал за волгоградский "Ротор", московские "Спартак" и "Локомотив", лондонский "Тоттенхэм", екатеринбургский "Урал", забил 215 голов и выполнил 58 ассистов в 588 матчах за все клубы. За сборную России Павлюченко провел 51 матч (21 гол и 6 результативных передач), в том числе забив 3 гола в 5 матчах на Евро-2008 под руководством Гуса Хиддинка.


Сборная России Павлюченко Хиддинк
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