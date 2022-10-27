- На мой взгляд, "Спартак" наконец-то угадал с главным тренером. Изменилась структура игры, виден рост игроков. Атмосфера внутри коллектива со стороны кажется прекрасной. Тактически "Спартак" также хорошо подкован. Я не давал Абаскалю оценок раньше, так как не знал его качеств. Сейчас, после небольшого периода наблюдения за командой, уже могу это сделать. Он хорош тактически, умеет расставить игроков и делает правильные замены. Плюс наладил атмосферу в команде, игроки у него прибавляют в мастерстве. С настроем на игру и физикой тоже порядок - команда бежит! - цитирует Корнеева "Чемпионат".
33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занял должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне провели 19 матчей во всех турнирах, одержали при этом 13 побед, 2 встречи сыграли вничью и потерпели 4 поражения. В Российской премьер-лиге красно-белые набрали 29 очков в 14 сыгранных матчах и находятся на второй строчке турнирной таблицы с 7-очковым отставанием от лидера чемпионской гонки - петербургского "Зенита". Предшественники Абаскаля на посту наставника "Спартака" португалец Руй Витория и итальянец Паоло Ваноли работали в этой должности 7 и 6 месяцев соответственно.
Корнеев: "Спартак" наконец-то угадал с главным тренером
Экс-полузащитник ЦСКА и "Барселоны" Игорь Корнеев прокомментировал работу главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"