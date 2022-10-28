Последним местом работы Черевченко стали подмосковные "Химки". Их 48-летний специалист возглавлял с сентября 2020-го по октябрь 2021 года, после чего покинул коллектив. Однако уже в ноябре тренер вернулся на пост наставника красно-черных и доработал до февраля 2022 года.
"Были конкретные предложения этой осенью от команд РПЛ. Отказался, потому что надо немного отдохнуть. Может быть, зимой окажусь в новой команде. Но не факт, что в России. Здесь надо хорошо общаться с агентами, иметь хороших друзей", - цитирует Черевченко "СЭ".
Также Черевченко был главным тренером тульского "Арсенала" "Балтики" и московского "Локомотива".
После Черевченко "Химки" возглавил Сергей Юран, который проработал в подмосковном клубе до августа. После Юрана несколько недель команду возглавлял Николай Писарев. В сентябре главным тренером химчан стал Спартак Гогниев. Сейчас у "Химок" серия из 14 матчей без побед.
Черевченко: осенью были конкретные предложения от команд РПЛ
Бывший главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал о ситуации со своим трудоустройством.
Фото: РПЛ