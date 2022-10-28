- Мне, конечно, хочется играть больше, но меня абсолютно все устраивает. Я доверяю тренеру - как он решит, так и будет. Хотел бы остаться в "Спартаке" после окончания контракта летом 2024 года? Конечно. Я люблю "Спартак", но это будет зависеть исключительно от клуба - захочет ли он продолжить со мной сотрудничество. ...Всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в "Спартаке", - передает слова Маслова Metaratings.ru.
22-летний центральный защитник московского "Спартака" Павел Маслов находится в системе красно-белых с 18 лет - с июля 2018 года. За главную команду "Спартака" Маслов провел 49 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. В текущем сезоне на его счету 10 матчей за клуб, 1 гол и 2 ассиста, весь прошедший сезон футболист пропустил из-за тяжелой травмы. Контракт Маслова с красно-белыми истекает в июне 2024 года.
Маслов: всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал о своих карьерных планах.
Фото: ФК "Спартак"