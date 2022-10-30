"После пропущенного гола у нас было больше моментов довести игру до победы. "Сочи" тоже нельзя было сегодня проигрывать, поэтому ребята полетели вперёд. Считаю, что и мы, и они довольны результатом. Это очко в копилку", — цитирует функционера "Чемпионат".
"Урал" сегодня на "Фиште" встретился с "Сочи". Команды располагались на соседствующих местах в таблице Российской Премьер-лиге, отставание "шмелей" от южан составляло 3 очка.
Встреча закончилась со счетом 2:2, каждая из команд реализовала пенальти в ворота соперника. Сочинцы сохранили девятую строчку и отрыв от "Урала".
Г. Иванов – о матче с "Сочи": у "Урала" было больше моментов довести игру до победы
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился эмоциями от ничьей в выездном матче 15 тура РПЛ против "Сочи" (2:2).
Фото: ФК "Урал"