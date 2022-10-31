"Понимает ли команда требования Абаскаля? Он много требует от нас, игроков "Спартака", мы пробуем играть в его стиль игры. Зависит ли "Спартак" от Соболева и Промеса? Конечно, они много забивают, отдают пасы", - цитирует футболиста "СЭ".
Вчера "Спартак" одержал минимальную победу над "Торпедо" - 3 очка красно-белым принес гол Квинси Промеса во втором тайме. Подопечные Гильермо Абаскаля завершили первый круг текущего чемпионата России на втором месте в турнирной таблице. Москвичи набрали 32 очка и отстают от "Зенита" на 7 баллов.
Классен: "Спартак" зависит от Соболева и Промеса – они много забивают
Защитник "Спартака" Леон Классен поделился мнением о требованиях главного тренера Гильермо Абаскаля и важности голов Александра Соболева и Квинси Промеса для команды.
Фото: ФК "Спартак"