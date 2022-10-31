"Могу ли назвать Соболева лучшим российским нападающим сегодня? Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру. Почему? Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо", - приводит слова Джикия "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Александр Соболев провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Прямо сейчас форвард "Спартака" является лидером в гонке лучших ассистентов РПЛ и входит в топ-3 чемпионата России по системе гол+пас.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 8 млн евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.
Джикия: Соболев - лучший нападающий России
Защитник "Спартака" Георгий Джикия назвал своего одноклубника Александра Соболева лучшим форвардом страны.
Фото: ФК "Спартак"