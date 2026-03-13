"Барселона" изменила планы по Влаховичу - источник

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович, вероятно, не станет игроком "Барселоны" в ближайшее трансферное окно.

Ранее каталонский клуб рассматривал вариант с приглашением сербского форварда, который мог перейти на правах свободного агента. Однако в последние недели в "Барселоне" решили отказаться от этого варианта. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, теперь наиболее вероятным сценарием выглядит продление контракта Влаховича с туринским клубом.



Сербский нападающий ранее рассматривался в качестве возможной замены Роберту Левандовски.

