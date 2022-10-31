Ранее сегодня журналист Константин Алексеев в своем телеграм-канале сообщил, что руководство бело-голубых планирует обсудить возможное возвращение футболиста в зимнее трансферное окно.
Хорват летом был арендован "Болоньей" по приглашению Синиши Михайловича. Но сербский специалист из-за проблем со здоровьем ушел с поста главного тренера итальянской команды. Нынешний наставник "Болоньи" Тиагу Мотта не доверяет хорвату. Моро не попал в расширенный список сборной Хорватии на ЧМ-2022, его также не устраивает роль запасного.
"Мы сохраним Моро до конца сезона. Зимой его возращение в "Динамо" невозможно", - цитирует Сартори "СЭ".
Моро в составе "Болоньи" в нынешнем сезоне провел 3 матча во всех турнирах, на его счету результативных действий нет. Контракт 24-летнего футболиста с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2025 года. За столичный клуб Никола выступает с 2020 года.
В "Болонье" опровергли информацию о возможном возвращении Моро в "Динамо" зимой
Спортивный директор "Болоньи" Джованни Сартори отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Николо Моро в "Динамо" нынешней зимой.
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