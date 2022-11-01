Агент Сычевого: Владимир уладил все вопросы с Марином. Драки не было. В команде нормальная, рабочая атмосфера

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого, рассказал что между его клиентом и Джимми Марином нет никаких разногласий.

Фото: ФК "Оренбург"





Напомним, что конфликт между футболистами "Оренбурга" Джимми Марином и Владимиром Сычевым мог возникнуть из-за эпизода, произошедшего в матче 15-ого тура РПЛ "Оренбург" – "Факел". Хозяева добились уверенной победы со счетом 4:1, но лучший бомбардир клуба Владимир Сычевой ни разу не отличился в этой игре. Более того, Джимми Марин добил мяч, катившийся в ворота после его удара, с пары метров, тем самым отобрав у него авторство гола. – Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Все хорошо. Драки после матча тоже не было. Все уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера, – передает слова агента "РБ Спорт" Напомним, что конфликт между футболистами "Оренбурга" Джимми Марином и Владимиром Сычевым мог возникнуть из-за эпизода, произошедшего в матче 15-ого тура РПЛ "Оренбург" – "Факел". Хозяева добились уверенной победы со счетом 4:1, но лучший бомбардир клуба Владимир Сычевой ни разу не отличился в этой игре. Более того, Джимми Марин добил мяч, катившийся в ворота после его удара, с пары метров, тем самым отобрав у него авторство гола.