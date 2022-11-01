"Есть ли вопросы к ушедшим легионерам? Глобально — нет. Все было ожидаемо, каждый принимал решение, исходя из своих представлений, что лучше для себя и карьеры. А потом, кто скандально покидал клуб? Только Варела, который неожиданно пропустил матч", — цитирует футболиста "КП Спорт".
Напомним, летом состав "Динамо" покинули Себастьян Шиманьски, Никола Моро и Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец. Каждый из них перешел в новый клуб на правах аренды.
"Динамо" завершило первый круг Российской Премьер-лиги на 5-м месте в турнирной таблицы, бело-голубые записали себе в актив 26 очков.
Фомин – об уходе легионеров из "Динамо": глобально вопросов к ним нет. Все было ожидаемо
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин поделился мнением об уходе ряда иностранных футболистов из столичной команды.
Фото: РПЛ