– Цель на вторую часть сезона остается та же, что была поставлена изначально – мы должны быть в десятке. Закончим осеннюю часть, подведем итоги. Возможно, усилим некие позиции в команде, и если это произойдет, скорректируем цели, – передает слова Еремякина "РБ Спорт".
По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга футбольный клуб "Оренбург", минувшим летом поднявшийся лигой выше ФНЛ, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, замыкая ее первую половину. Команда Марцели Лички набрала двадцать два очка в пятнадцати турах. В предыдущем туре "Оренбург" дома обыграл воронежский "Факел" со счетом 4:1. Голы забивали Мансилья, Флорентин и дважды Марин. В ближайшем туре команда Лички сыграет на выезде с "Химками", их встреча состоится в пятницу, 4 ноября.
Президент "Оренбурга": цель на вторую часть сезона остается та же – мы должны быть в десятке
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о целях команды на оставшуюся вторую часть сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"