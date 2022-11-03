"Матч с ЦСКА принципиальнее игры с "Зенитом". Дерби - самое главное. Это всё скажут. "Зенит" - просто матч. Его называют дерби двух столиц, но это не дерби, а обычная игра", - цитирует футболиста "Чемпионат".
"Спартак" в нынешнем сезоне трижды сыграл с "Зенитом" - потерпел поражение в матче за Суперкубок России (0:4), оказался слабее питерцев в 8-м туре Премьер-лиги (1:2), но одержал победу в кубковой встрече (3:0). В московском дерби 13-го тура национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля поделили очки с ЦСКА.
Соболев: матч с "Зенитом" - обычная игра, дерби с ЦСКА принципиальнее
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о принципиальности противостоянии с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"