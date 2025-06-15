"Трансфер Заболотного в "Спартак" — это слухи. Но красно-белым нужен форвард плана Заболотного. У "Спартака" не получилось с Комличенко, поэтому Станкович решил взять Антона, тем более он свободный агент и хороший нападающий. Заболотный — один из лучших в России на позиции центрального нападающего", - цитирует Гладилина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Химок" Антон Заболотный в летнее трансферное окно перейдет в московский "Спартак". Напомним, что ранее сообщалось о желании Деяна Станковича подписать Николая Комличенко, однако форвард перешел в московский "Локомотив".
В минувшем сезоне Антон Заболотный провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и отметился 6 забитыми голами и 6 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего форварда в 700 тысяч евро.
Гладилин высказался о возможном переходе Заболотного в "Спартак"
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможном переходе Антона Заболотного в стан красно-белых
Фото: ФК "Химки"