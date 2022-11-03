"Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы, но уже ближайшей, не дальней. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание", - цитирует Осинькина Metaratings.
Ранее пресс-служба сборной России в своем телеграм-канале опубликовала расширенный список национальной команды. В ноябре россияне проведут товарищескую игру против команды Таджикистана – матч запланирован на 17 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Также подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть еще одну встречу, соперник должен быть официально объявлен позднее.
Осинькин: тренеры сборной не могли не обратить внимание на Пиняева – он интересен всем
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на попадание полузащитника самарцев Сергея Пиняева в расширенный список сборной России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"