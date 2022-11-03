Сегодня тренерский штаб национальной команды на ноябрьский сбор. В списке - 37 футболистов. В список были включены 18?летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, 18?летний защитник "Ростова" Виктор Мелехин, а также 20?летний полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас.
Из "Зенита" в расширенный список попали 4 футболиста: защитники Вячеслав Караваев и Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Далер Кузяев и Андрей Мостовой.
"Приятно, что игру наших ребят оценивает главный тренер сборной России Валерий Карпин. Значит, мы -тренерский штаб и клуб -не зря делаем свою работу. Это рабочий процесс. Карпин правильно делает, что вызывает молодых ребят, смотрит на перспективу", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. Также была информация, что 20 ноября в Ташкенте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Узбекистана. РФС ведет переговоры о втором товарищеском матче сборной в ноябре.
Изначально в ноябре Россия должна была сыграть в гостях с Ираном и дома против Боснии и Герцеговины.
Гендиректор "Зенита" поддержал решение Карпина вызвать в сборную России молодых футболистов
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал расширенный состав сборной России.
Фото: РФС