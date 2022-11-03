Ранее о возможности прихода серба в сочинский клуб сообщил "РБ Спорт".
По информации источника, велика вероятность, что Николич ответит на предложение отказом.
Вчера в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" уволило старшего тренера Вадима Гаранина. Появившиеся слухи опровергли владелец клуба Борис Ротенберг и генеральный директор Дмитрий Рубашко.
"Сочи" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 9 место, набрав в 15 матчах 21 очко.
Николич был уволен из "Локомотива" в октябре 2021 года и с тех пор находится без работы.
Источник: "СЭ"
"РБ Спорт": Точилин будет руководить "Сочи" до зимней паузы, Гаранин покинул расположение клуба
"СЭ": Николич не заинтересовался предложением "Сочи"
Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич не заинтересовался предложением стать наставником "Сочи".
Фото: РПЛ