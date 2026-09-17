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ЦСКА во второй раз в истории не проиграл в первых девяти турах РПЛ

ЦСКА во второй раз в своей истории не потерпел ни одного поражения в первых девяти турах РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Впервые армейцам удалось пройти такой отрезок без поражений в сезоне-2015/16. Тогда команду возглавлял Леонид Слуцкий, а после девяти встреч москвичи лидировали в чемпионате с 25 очками. От ближайшего преследователя - "Локомотива" - ЦСКА отрывался на пять баллов.

Спустя 11 лет красно-синие повторили это достижение. В нынешнем сезоне после девяти туров у ЦСКА 19 очков. Московский клуб занимает четвёртое место по дополнительным показателям и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на два балла.

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