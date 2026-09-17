Шварц оценил прогресс "Динамо" после шестой победы подряд

Фото: ФК "Динамо"

Это именно тот тернистый путь, та упорная борьба и работа, которая ведет нас к дальнейшему развитию. И сейчас можно сказать, что мы находимся на ходу, и этот ход нужно приумножать, - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".