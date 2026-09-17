Шварц оценил прогресс "Динамо" после шестой победы подряд

- На самом деле, это как раз то, о чём я сказал парням в раздевалке. Мы достаточно тяжело вкатывались в сезон. По итогу первых туров у нас было всего лишь одно очко.
Это именно тот тернистый путь, та упорная борьба и работа, которая ведет нас к дальнейшему развитию. И сейчас можно сказать, что мы находимся на ходу, и этот ход нужно приумножать, - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".
Перед перерывом "Динамо" разгромило "Ростов" на выезде со счётом 3:0 и продлило победную серию до шести встреч.
Москвичи набрали 19 очков и занимают второе место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт 11 октября в Казани против "Рубина".