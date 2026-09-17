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Шварц оценил прогресс "Динамо" после шестой победы подряд

Сандро Шварц оценил положение "Динамо" перед паузой на матчи национальных команд.
Фото: ФК "Динамо"
Главный тренер бело-голубых отметил, что после сложного начала сезона команда набрала хороший ход, который теперь важно сохранить и развить.

- На самом деле, это как раз то, о чём я сказал парням в раздевалке. Мы достаточно тяжело вкатывались в сезон. По итогу первых туров у нас было всего лишь одно очко.

Это именно тот тернистый путь, та упорная борьба и работа, которая ведет нас к дальнейшему развитию. И сейчас можно сказать, что мы находимся на ходу, и этот ход нужно приумножать, - сказал Шварц в эфире "Матч ТВ".

Перед перерывом "Динамо" разгромило "Ростов" на выезде со счётом 3:0 и продлило победную серию до шести встреч.

Москвичи набрали 19 очков и занимают второе место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт 11 октября в Казани против "Рубина".

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