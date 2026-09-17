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Пономарев: ЦСКА уже спокойно может претендовать на чемпионство

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу над махачкалинским "Динамо" в девятом туре РПЛ (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
По его мнению, если красно-синие смогут показывать футбол уровня второго тайма этой встречи, то способны претендовать на первое место.

- Первый тайм получился очень волнительный. Как-то очень расхлябанно в обороне действовали армейцы. Плюс ЦСКА поддался такой же панике в игре, как и махачкалинцы. Но во втором тайме игру поправили, уже по-другому действовали, и разыгрывать они стали больше. Соперники сильно занервничали, а время шло. Ну и совсем хорошо стало, когда забили второй мяч. А махачкалинцы торопились, и ничего не получалось у них.

- Можно сказать, что ЦСКА сейчас в этом трудном матче сделал заявку на чемпионство?

- Если будут играть, как во втором тайме, то, безусловно, да. Во-первых, у армейцев хорошая позиция сейчас, во-вторых, у них прекрасная коллективная игра. Так что уже спокойно претендовать на чемпионство могут. Главное - не играть вольно в обороне. В целом игра команды заслуживает высоких оценок.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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