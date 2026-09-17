Пономарев: ЦСКА уже спокойно может претендовать на чемпионство

По его мнению, если красно-синие смогут показывать футбол уровня второго тайма этой встречи, то способны претендовать на первое место.
- Первый тайм получился очень волнительный. Как-то очень расхлябанно в обороне действовали армейцы. Плюс ЦСКА поддался такой же панике в игре, как и махачкалинцы. Но во втором тайме игру поправили, уже по-другому действовали, и разыгрывать они стали больше. Соперники сильно занервничали, а время шло. Ну и совсем хорошо стало, когда забили второй мяч. А махачкалинцы торопились, и ничего не получалось у них.
- Можно сказать, что ЦСКА сейчас в этом трудном матче сделал заявку на чемпионство?
- Если будут играть, как во втором тайме, то, безусловно, да. Во-первых, у армейцев хорошая позиция сейчас, во-вторых, у них прекрасная коллективная игра. Так что уже спокойно претендовать на чемпионство могут. Главное - не играть вольно в обороне. В целом игра команды заслуживает высоких оценок.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info