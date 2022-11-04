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Соболев о дерби ЦСКА - "Спартак": на мне не дали 100% пенальти, человек меня схватил и упал вместе со мной

Нападающий "Спартака" Александр Соболев раскритиковал решение главного рефери матча 13 тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Сергея Карасева.
Фото: РПЛ
- В дерби на мне не дали 100% пенальти. Я находился в штрафной, мяч был под контролем. Зачем мне падать просто так, если я могу расстреливать вратаря с 7-8 метров? Карасев никак не объяснил это решение. Но я и не спрашивал, и так всё было понятно. Мне очень нравится формулировка "контакт не на пенальти". Когда ты находишься в штрафной, думаешь, как пробить, как убрать защитника - достаточно малейшего касания, чтобы потерять равновесие. А здесь человек меня схватил и упал вместе со мной, - цитирует Соболева "Чемпионат".

Матч 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" завершился с ничейным результатом 2:2. В первом тайме счет открыл нападающий "армейцев" Федор Чалов, после перерыва полузащитник Антон Зиньковский забил ответный гол. Затем "Спартак" вывел вперед центрфорвард Александр Соболев, после чего второй гол Чалова установил окончательный счет матча. Главный рефери Сергей Карасев по ходу игры неоднократно принимал спорные решения в обе стороны, в том числе оставив без внимания некоторые эпизоды грубой игры со стороны Соболева.

«Миротворец» Карасев простил ЦСКА и «Спартаку» 8 желтых и красных карточек и привел матч к ничьей. Разбор судейства дерби


Спартак ЦСКА Карасев Соболев
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